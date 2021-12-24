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  4. 2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 110010341

2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 110010341

110010341 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 110010341

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Odyoloji (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 110010341 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi , Devlet , Odyoloji (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Odyoloji (Fakülte) Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında Odyoloji (Fakülte) Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 247,04122

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 323,92937

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 302969

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110010341   

ÜNİVERSİTE: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 247,04122

Tavan Puan: 323,92937

Başarı Sıralaması: 302969

Kontenjan 2021 – 2022 : 70

Yerleşen 2021 – 2022: 72

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 387,44109

Tavan Puan: 426,63528

Başarı Sıralaması:  112539

Kontenjan 2020:  70+2

Yerleşen 2020: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 382,49868

Tavan Puan: 412,68450

Başarı Sıralaması :  79131

Kontenjan 2019 :  70+2

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 391,36335

Tavan Puan: 413,43336

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  58000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

taban-puan.jpg

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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