2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 110010341
110010341 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 110010341 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi , Devlet , Odyoloji (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Odyoloji (Fakülte) Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında Odyoloji (Fakülte) Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 247,04122
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 323,92937
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 302969
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110010341
ÜNİVERSİTE: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 247,04122
Tavan Puan: 323,92937
Başarı Sıralaması: 302969
Kontenjan 2021 – 2022 : 70
Yerleşen 2021 – 2022: 72
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 387,44109
Tavan Puan: 426,63528
Başarı Sıralaması: 112539
Kontenjan 2020: 70+2
Yerleşen 2020: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 382,49868
Tavan Puan: 412,68450
Başarı Sıralaması : 79131
Kontenjan 2019 : 70+2
Yerleşen 2019 : 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 391,36335
Tavan Puan: 413,43336
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 58000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.