2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110010174

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 110010174 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 170 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 170 kişi yerleşmiştir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 462,73207

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 472,94603

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 7589

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110010174

ÜNİVERSİTE: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 462,73207

Tavan Puan: 472,94603

Başarı Sıralaması: 7589

Kontenjan 2021 – 2022 : 170

Yerleşen 2021 – 2022: 170

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 517,77414

Tavan Puan: 523,44823

Başarı Sıralaması: 6550

Kontenjan 2020: 170+5

Yerleşen 2020: 175

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 502,07864

Tavan Puan: 509,31195

Başarı Sıralaması : 6412

Kontenjan 2019 : 150+4

Yerleşen 2019 : 154

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 499,61373

Tavan Puan: 508,24891

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 6030

Kontenjan 2018 : 160+4

Yerleşen 2018 : 164

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.