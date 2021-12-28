2022 İstinye Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208450773Galatasaray - Denizlispor: 3-3 (5-6 Penaltılar) | MAÇ SONUCUDoğalgaz yardımı kimlere yapılacak? Kimler yararlanabilir? Doğal gaz yardımına nasıl başvurulur?Manyezit ne demek, TDK'ya göre Manyezit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İnşaat işçisinin sırtına testere saplandı! Operasyona itfaiye de katıldı! İşte o anlar...2022 Antalya Bilim Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206410192Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 28 Aralık 2021 SalıEvde bakım maaşı ne kadar olacak 2022? Evde bakım maaşı zammı hangi ayda verilecek, şartlar ne?Abdülkadir Sünger kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Denizlispor kalecisi Abdülkadir Sünger hangi takımlarda oynadı?2022 Özyeğin Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204890042
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2022 Antalya Bilim Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206410192

2022 Antalya Bilim Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206410192

206410192 | Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Antalya Bilim Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206410192

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 206410192 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Bilim Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 9 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 396,39907

Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 403,99783

Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 46569

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206410192   

ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 396,39907

Tavan Puan: 403,99783

Başarı Sıralaması: 46569

Kontenjan 2021 – 2022 : 9

Yerleşen 2021 – 2022: 9

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 456,49464

Tavan Puan: 468,91836

Başarı Sıralaması:  48914

Kontenjan 2020:  8+0

Yerleşen 2020: 8

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 417,08774

Tavan Puan: 423,34511

Başarı Sıralaması :  51864

Kontenjan 2019 :  5+0

Yerleşen 2019 : 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 391,65314

Tavan Puan: 428,64985

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  57800

Kontenjan 2018 :  6+0

Yerleşen 2018 : 6

taban-puan.jpg

Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT