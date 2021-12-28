2022 Antalya Bilim Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206410192
206410192 | Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 206410192 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Antalya Bilim Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 9 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.
Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 396,39907
Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 403,99783
Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 46569
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206410192
ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 396,39907
Tavan Puan: 403,99783
Başarı Sıralaması: 46569
Kontenjan 2021 – 2022 : 9
Yerleşen 2021 – 2022: 9
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 456,49464
Tavan Puan: 468,91836
Başarı Sıralaması: 48914
Kontenjan 2020: 8+0
Yerleşen 2020: 8
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 417,08774
Tavan Puan: 423,34511
Başarı Sıralaması : 51864
Kontenjan 2019 : 5+0
Yerleşen 2019 : 5
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 391,65314
Tavan Puan: 428,64985
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 57800
Kontenjan 2018 : 6+0
Yerleşen 2018 : 6
Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.