2022 Antalya Bilim Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206410262

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Bilim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 206410262 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Bilim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Bilim Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 6 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

Antalya Bilim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 360,86953

Antalya Bilim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 391,80933

Antalya Bilim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 79976

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206410262

ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 360,86953

Tavan Puan: 391,80933

Başarı Sıralaması: 79976

Kontenjan 2021 – 2022 : 6

Yerleşen 2021 – 2022: 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 416,82067

Tavan Puan: 430,99258

Başarı Sıralaması: 83757

Kontenjan 2020: 6+0

Yerleşen 2020: 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 369,68061

Tavan Puan: 403,35856

Başarı Sıralaması : 90825

Kontenjan 2019 : 5+0

Yerleşen 2019 : 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 363,18139

Tavan Puan: 387,41206

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 79800

Kontenjan 2018 : 6+0

Yerleşen 2018 : 6

Antalya Bilim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.