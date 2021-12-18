Şeddadi ne demek, TDK'ya göre Şeddadi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kasımpaşa 1 - 3 Demir Grup Sivasspor | Maç sonucu, özetiTrabzonspor -Hatayspor canlı izle | Trabzonspor - Hatayspor maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linkiKonyaspor - Antalyaspor canlı izle | Konyaspor - Antalyaspor maçı BeIN Sports HD 3 canlı yayın izle linki2022 Konya Teknik Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 1113105972022 Piri Reis Üni. Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2049504002022 Antalya Bilim Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206410591Boluspor- MKE Ankaragücü canlı izle | Boluspor- MKE Ankaragücü maçı TRT SPOR canlı yayın izle linki2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 1100103862022 Maltepe Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204110438
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2022 Antalya Bilim Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206410591

2022 Antalya Bilim Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206410591

206410591 | Antalya Bilim Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Antalya Bilim Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206410591

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Antalya Bilim Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 206410591 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Bilim Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Bilim Üniversitesi , Vakıf , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 4 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

Antalya Bilim Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 343,77587

Antalya Bilim Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 355,11164

Antalya Bilim Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 99310

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206410591   

ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 343,77587

Tavan Puan: 355,11164

Başarı Sıralaması: 99310

Kontenjan 2021 – 2022 : 4

Yerleşen 2021 – 2022: 4

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 386,76874

Tavan Puan: 416,93849

Başarı Sıralaması:  113252

Kontenjan 2020:  6+0

Yerleşen 2020: 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 367,16466

Tavan Puan: 404,66622

Başarı Sıralaması :  93172

Kontenjan 2019 :  3+0

Yerleşen 2019 : 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 348,4575

Tavan Puan: 357,61090

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  93400

Kontenjan 2018 :  3+0

Yerleşen 2018 : 3

taban-puan.jpg

Antalya Bilim Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT