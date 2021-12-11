2022 asgari ücreti için kritik gün! İşçi ve işveren rakamlarını paylaştı! Asgari ücret ne kadar olacak?

Türkiye'de 7 milyon çalışan ve ailelerinin yakından izlediği asgari ücret görüşmeleri 1 Aralık'ta başladı. 7 Aralık'ta yapılan ikinci ve 9 Aralık'ta yapılan üçüncü toplantıdan bir sonuç çıkmazken yapılacak olan dördüncü toplantı ile asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. İşçi ve işveren kesimi enflasyonun üzerinde maaşlara zam yapılmasını istiyor.

İŞVEREN ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA TÜİK'İ BAZ ALIYOR, İŞÇİ KESİMİ İSE BAZ ALMIYOR

İşveren TÜİK'in belirlediği enflasyon oranında asgari ücrete zam yapılmasını talep ederken işçi kesimi ise TÜİK'in belirlediği enflasyonun gerçeği yansıtmadığını ifade ederek Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği yeniden değerleme oranı olan yüzde 36.2 oranında olan bir zammın altındaki oranı kabul etmeyeceklerini ve kırmızı çizgilerinin 4 bin TL olduğunu ifade ediyor.

İŞÇİ KESİMİNİN KIRMIZI ÇİZGİSİ 4 BİN LİRA

TÜRK - İŞ Başkanı Ergün Atalay asgari ücretin TÜİK'in belirlediği enflasyona göre göre belirlenemeyeceğini ifade ederek, "Onların hesap başka benimki başka.. İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liraya geliyor. Bunun altında rakam teklif etmek uygun değildir" dedi.

Başkan Atalay," Kasım ayında bir kişi için açlık sınırı 3 bin 190 lira, yoksulluk da 3 bin 900 liraydı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon değeri bizimkinin altında kalıyor. Bizim sınırımız yaşam maliyeti 3 bin 900 liranın üstüne çıkılması. İstenen noktaya gelirse pazartesi, salı günü imzalanır" diye konuşmuştu.

TİSK: 3 BİN 500 LİRAYI GEÇTİ

TİSK Başkanı Özgür Akkol, işçileri enflasyona ezdirmeyeceklerini belirterek, " TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammını kafadan vereceğiz. Üstüne de 'ne yapılır' diye çalışıyoruz, 3 bin 500 lirayı geçtik. Daha fazlası için çalışılıyor. Yüzde 21'i verip çıkalım demiyoruz, oradan başlıyor. Geçen yıl yedi puan üzerine çıktık resmi enflasyonun" ifadelerini kullandı.

SON TOPLANTI TÜM DÜĞÜMÜ ÇÖZECEK

2022 yılı asgari ücretinin belirleneceği son toplantının 13 Aralık Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Bu toplantıda asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar Bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.