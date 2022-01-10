2022 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410012
101410012 | Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 101410012 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi , Devlet , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 150 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 150 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 414,8001
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 431,23485
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 32056
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101410012
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 414,8001
Tavan Puan: 431,23485
Başarı Sıralaması: 32056
Kontenjan 2021 – 2022 : 150
Yerleşen 2021 – 2022: 150
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 478,78867
Tavan Puan: 491,47822
Başarı Sıralaması: 30735
Kontenjan 2020: 150+4
Yerleşen 2020: 154
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 454,98935
Tavan Puan: 472,55827
Başarı Sıralaması : 27296
Kontenjan 2019 : 150+4
Yerleşen 2019 : 154
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 447,39905
Tavan Puan: 463,11960
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 25500
Kontenjan 2018 : 120+3
Yerleşen 2018 : 123
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.