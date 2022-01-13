2022 Atatürk Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410021

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 101410021 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi , Devlet , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 140 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 140 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 396,2728

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 418,98303

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 46675

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101410021

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 396,2728

Tavan Puan: 418,98303

Başarı Sıralaması: 46675

Kontenjan 2021 – 2022 : 140

Yerleşen 2021 – 2022: 140

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 461,42676

Tavan Puan: 486,54264

Başarı Sıralaması: 44737

Kontenjan 2020: 150+4

Yerleşen 2020: 154

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 427,83222

Tavan Puan: 448,43395

Başarı Sıralaması : 44476

Kontenjan 2019 : 150+4

Yerleşen 2019 : 154

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 417,54624

Tavan Puan: 445,05405

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 41300

Kontenjan 2018 : 100+3

Yerleşen 2018 : 103

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.