2022 Atatürk Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410021
101410021 | Atatürk Üniversitesi Eczacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 101410021 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi , Devlet , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 140 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 140 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 396,2728
Atatürk Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 418,98303
Atatürk Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 46675
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101410021
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 396,2728
Tavan Puan: 418,98303
Başarı Sıralaması: 46675
Kontenjan 2021 – 2022 : 140
Yerleşen 2021 – 2022: 140
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 461,42676
Tavan Puan: 486,54264
Başarı Sıralaması: 44737
Kontenjan 2020: 150+4
Yerleşen 2020: 154
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 427,83222
Tavan Puan: 448,43395
Başarı Sıralaması : 44476
Kontenjan 2019 : 150+4
Yerleşen 2019 : 154
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 417,54624
Tavan Puan: 445,05405
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 41300
Kontenjan 2018 : 100+3
Yerleşen 2018 : 103
Atatürk Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.