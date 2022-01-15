2022 Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410524

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 101410524 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 150 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 150 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 438,85789

Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 491,99068

Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 17105

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101410524

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 438,85789

Tavan Puan: 491,99068

Başarı Sıralaması: 17105

Kontenjan 2021 – 2022 : 150

Yerleşen 2021 – 2022: 150

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 499,69419

Tavan Puan: 537,46216

Başarı Sıralaması: 15906

Kontenjan 2020: 150+4

Yerleşen 2020: 154

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 477,19075

Tavan Puan: 526,63714

Başarı Sıralaması : 15576

Kontenjan 2019 : 180+5

Yerleşen 2019 : 185

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 471,85013

Tavan Puan: 526,90546

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 14800

Kontenjan 2018 : 180+5

Yerleşen 2018 : 185

Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.