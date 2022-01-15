2022 Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101411213

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 101411213 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 1 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 0 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: --

Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: --

Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101411213

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: --

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2021 – 2022 : 1

Yerleşen 2021 – 2022: 0

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 465,20984

Tavan Puan: 465,20984

Başarı Sıralaması: 41610

Kontenjan 2020: 1+0

Yerleşen 2020: 1

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 441,44871

Tavan Puan: 441,44871

Başarı Sıralaması : 35485

Kontenjan 2019 : 1+0

Yerleşen 2019 : 1

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 411,9556

Tavan Puan: 411,95560

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 44600

Kontenjan 2018 : 1+0

Yerleşen 2018 : 1

Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.