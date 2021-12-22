2022 Atılım Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210379
200210379 | Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200210379 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atılım Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 11 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.
Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 384,07848
Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 393,45658
Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 57174
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200210379
ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 384,07848
Tavan Puan: 393,45658
Başarı Sıralaması: 57174
Kontenjan 2021 – 2022 : 11
Yerleşen 2021 – 2022: 11
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 450,33464
Tavan Puan: 465,31854
Başarı Sıralaması: 54268
Kontenjan 2020: 11+0
Yerleşen 2020: 11
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 417,30919
Tavan Puan: 426,57956
Başarı Sıralaması : 51729
Kontenjan 2019 : 6+0
Yerleşen 2019 : 6
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 402,68989
Tavan Puan: 411,89232
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 50500
Kontenjan 2018 : 6+0
Yerleşen 2018 : 6
Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.