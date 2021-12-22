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  4. 2022 Atılım Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210379

2022 Atılım Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210379

200210379 | Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Atılım Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210379

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Atılım Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200210379 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 11 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 384,07848

Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 393,45658

Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 57174

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200210379   

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 384,07848

Tavan Puan: 393,45658

Başarı Sıralaması: 57174

Kontenjan 2021 – 2022 : 11

Yerleşen 2021 – 2022: 11

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 450,33464

Tavan Puan: 465,31854

Başarı Sıralaması:  54268

Kontenjan 2020:  11+0

Yerleşen 2020: 11

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 417,30919

Tavan Puan: 426,57956

Başarı Sıralaması :  51729

Kontenjan 2019 :  6+0

Yerleşen 2019 : 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 402,68989

Tavan Puan: 411,89232

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  50500

Kontenjan 2018 :  6+0

Yerleşen 2018 : 6

taban-puan.jpg

Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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