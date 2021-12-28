2022 Atılım Üni. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210661

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200210661 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi , Vakıf , Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 14 kişidir. 2021 yılında Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.

Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 278,02548

Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 339,23658

Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200210661

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 278,02548

Tavan Puan: 339,23658

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2021 – 2022 : 14

Yerleşen 2021 – 2022: 13

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 386,36433

Tavan Puan: 408,45814

Başarı Sıralaması: 113703

Kontenjan 2020: 5+0

Yerleşen 2020: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 369,42454

Tavan Puan: 395,39056

Başarı Sıralaması : 91064

Kontenjan 2019 : 3+0

Yerleşen 2019 : 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 362,45637

Tavan Puan: 384,36844

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 80500

Kontenjan 2018 : 3+0

Yerleşen 2018 : 3

Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.