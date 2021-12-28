2022 Atılım Üni. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210661
200210661 | Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200210661 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atılım Üniversitesi , Vakıf , Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 14 kişidir. 2021 yılında Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.
Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 278,02548
Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 339,23658
Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200210661
ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 278,02548
Tavan Puan: 339,23658
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2021 – 2022 : 14
Yerleşen 2021 – 2022: 13
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 386,36433
Tavan Puan: 408,45814
Başarı Sıralaması: 113703
Kontenjan 2020: 5+0
Yerleşen 2020: 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 369,42454
Tavan Puan: 395,39056
Başarı Sıralaması : 91064
Kontenjan 2019 : 3+0
Yerleşen 2019 : 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 362,45637
Tavan Puan: 384,36844
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 80500
Kontenjan 2018 : 3+0
Yerleşen 2018 : 3
Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.