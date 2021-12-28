2022 Atılım Üni. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200290171

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atılım Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200290171 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi , Vakıf , Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü kontenjanı 8 kişidir. 2021 yılında Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

Atılım Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 399,27358

Atılım Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 422,41183

Atılım Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 44123

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200290171

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 399,27358

Tavan Puan: 422,41183

Başarı Sıralaması: 44123

Kontenjan 2021 – 2022 : 8

Yerleşen 2021 – 2022: 8

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 460,36305

Tavan Puan: 469,11277

Başarı Sıralaması: 45622

Kontenjan 2020: 6+0

Yerleşen 2020: 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2019 : ---

Yerleşen 2019 : ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

Atılım Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.