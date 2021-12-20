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2022 Atılım Üni. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210467

200210467 | Atılım Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Atılım Üni. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210467

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Atılım Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Atılım Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200210467 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi , Vakıf , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü kontenjanı 10 kişidir. 2021 yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Atılım Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 325,66914

Atılım Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 374,3291

Atılım Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 122443

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200210467   

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 325,66914

Tavan Puan: 374,3291

Başarı Sıralaması: 122443

Kontenjan 2021 – 2022 : 10

Yerleşen 2021 – 2022: 10

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 393,84562

Tavan Puan: 424,82465

Başarı Sıralaması:  105820

Kontenjan 2020:  5+0

Yerleşen 2020: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 366,38534

Tavan Puan: 392,08506

Başarı Sıralaması :  93988

Kontenjan 2019 :  3+0

Yerleşen 2019 : 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 355,96592

Tavan Puan: 369,83932

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  86300

Kontenjan 2018 :  3+0

Yerleşen 2018 : 3

taban-puan.jpg

Atılım Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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