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  4. 2022 Atılım Üni. Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200290151

2022 Atılım Üni. Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200290151

200290151 | Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Atılım Üni. Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200290151

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Atılım Üniversitesi   Sivil Havacılık Yüksekokulu   Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü tercih kod numarası 200290151 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi , Vakıf , Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü , Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü kontenjanı 6 kişidir. 2021 yılında Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü Taban Puanı: 340,00082

Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü Tavan Puan: 383,4072

Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü Başarı Sıralaması: 103824

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200290151   

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 340,00082

Tavan Puan: 383,4072

Başarı Sıralaması: 103824

Kontenjan 2021 – 2022 : 6

Yerleşen 2021 – 2022: 6

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 397,99256

Tavan Puan: 434,07258

Başarı Sıralaması:  101648

Kontenjan 2020:  6+0

Yerleşen 2020: 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 355,68316

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  105134

Kontenjan 2019 :  3+0

Yerleşen 2019 : 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 340,29632

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  102000

Kontenjan 2018 :  3+0

Yerleşen 2018 : 3

taban-puan.jpg

Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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