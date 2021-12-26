2022 Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210961

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200210961 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 76 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 76 kişi yerleşmiştir.

Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 296,51238

Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 391,76834

Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 170060

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200210961

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 296,51238

Tavan Puan: 391,76834

Başarı Sıralaması: 170060

Kontenjan 2021 – 2022 : 76

Yerleşen 2021 – 2022: 76

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325,62087

Tavan Puan: 420,86664

Başarı Sıralaması: 199179

Kontenjan 2020: 68+0

Yerleşen 2020: 68

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 279,96528

Tavan Puan: 302,46517

Başarı Sıralaması : 237554

Kontenjan 2019 : 15+0

Yerleşen 2019 : 15

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,17249

Tavan Puan: 300,40678

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 221000

Kontenjan 2018 : 15+0

Yerleşen 2018 : 15

Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.