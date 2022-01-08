2022 Atılım Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200290169
200290169 | Atılım Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atılım Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200290169 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atılım Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atılım Üniversitesi , Vakıf , Kimya Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Mühendisliği Bölümü kontenjanı 13 kişidir. 2021 yılında Kimya Mühendisliği Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.
Atılım Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 328,29588
Atılım Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 382,02533
Atılım Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 118793
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200290169
ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 328,29588
Tavan Puan: 382,02533
Başarı Sıralaması: 118793
Kontenjan 2021 – 2022 : 13
Yerleşen 2021 – 2022: 13
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 410,48612
Tavan Puan: 426,15947
Başarı Sıralaması: 89669
Kontenjan 2020: 4+0
Yerleşen 2020: 4
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 362,14676
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : 98315
Kontenjan 2019 : 2+0
Yerleşen 2019 : 2
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 345,22092
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 96700
Kontenjan 2018 : 2+0
Yerleşen 2018 : 2
Atılım Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.