2022 Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210704
200210704 | Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200210704 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atılım Üniversitesi , Vakıf , Otomotiv Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Mühendisliği Bölümü kontenjanı 10 kişidir. 2021 yılında Otomotiv Mühendisliği Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.
Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 326,33876
Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 366,44075
Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 121473
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200210704
ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 326,33876
Tavan Puan: 366,44075
Başarı Sıralaması: 121473
Kontenjan 2021 – 2022 : 10
Yerleşen 2021 – 2022: 10
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 423,60954
Tavan Puan: 437,57872
Başarı Sıralaması: 77586
Kontenjan 2020: 5+0
Yerleşen 2020: 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 397,96661
Tavan Puan: 401,92765
Başarı Sıralaması : 66270
Kontenjan 2019 : 4+0
Yerleşen 2019 : 4
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 375,50334
Tavan Puan: 392,21328
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 69700
Kontenjan 2018 : 3+0
Yerleşen 2018 : 3
Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.