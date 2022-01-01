2022 Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210704

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200210704 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi , Vakıf , Otomotiv Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Mühendisliği Bölümü kontenjanı 10 kişidir. 2021 yılında Otomotiv Mühendisliği Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 326,33876

Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 366,44075

Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 121473

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200210704

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 326,33876

Tavan Puan: 366,44075

Başarı Sıralaması: 121473

Kontenjan 2021 – 2022 : 10

Yerleşen 2021 – 2022: 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 423,60954

Tavan Puan: 437,57872

Başarı Sıralaması: 77586

Kontenjan 2020: 5+0

Yerleşen 2020: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 397,96661

Tavan Puan: 401,92765

Başarı Sıralaması : 66270

Kontenjan 2019 : 4+0

Yerleşen 2019 : 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 375,50334

Tavan Puan: 392,21328

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 69700

Kontenjan 2018 : 3+0

Yerleşen 2018 : 3

Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.