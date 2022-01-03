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  4. 2022 Atılım Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200211465

2022 Atılım Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200211465

200211465 | Atılım Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Atılım Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200211465

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Atılım Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Atılım Üniversitesi   Sivil Havacılık Yüksekokulu   Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 200211465 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi , Vakıf , Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü , Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 3 kişidir. 2021 yılında Pilotaj (Yüksekokul) Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

Atılım Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 464,7015

Atılım Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 487,42527

Atılım Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 7029

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200211465   

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 464,7015

Tavan Puan: 487,42527

Başarı Sıralaması: 7029

Kontenjan 2021 – 2022 : 3

Yerleşen 2021 – 2022: 3

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 515,56452

Tavan Puan: 518,81411

Başarı Sıralaması:  7442

Kontenjan 2020:  3+0

Yerleşen 2020: 3

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 499,48307

Tavan Puan: 502,81849

Başarı Sıralaması :  7114

Kontenjan 2019 :  3+0

Yerleşen 2019 : 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 491,95609

Tavan Puan: 498,94514

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  8000

Kontenjan 2018 :  3+0

Yerleşen 2018 : 3

taban-puan.jpg

Atılım Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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