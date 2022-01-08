2022 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100310158
100310158 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 100310158 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 230 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 230 kişi yerleşmiştir.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 444,4691
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 479,76365
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 14406
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100310158
ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Aydın
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 444,4691
Tavan Puan: 479,76365
Başarı Sıralaması: 14406
Kontenjan 2021 – 2022 : 230
Yerleşen 2021 – 2022: 230
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 503,64478
Tavan Puan: 522,29568
Başarı Sıralaması: 13509
Kontenjan 2020: 230+6
Yerleşen 2020: 236
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 484,08236
Tavan Puan: 508,78998
Başarı Sıralaması : 12596
Kontenjan 2019 : 220+6
Yerleşen 2019 : 226
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 478,05947
Tavan Puan: 502,33432
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 12500
Kontenjan 2018 : 220+6
Yerleşen 2018 : 226
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.