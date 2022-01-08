2022 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100310158

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 100310158 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 230 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 230 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 444,4691

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 479,76365

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 14406

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100310158

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 444,4691

Tavan Puan: 479,76365

Başarı Sıralaması: 14406

Kontenjan 2021 – 2022 : 230

Yerleşen 2021 – 2022: 230

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 503,64478

Tavan Puan: 522,29568

Başarı Sıralaması: 13509

Kontenjan 2020: 230+6

Yerleşen 2020: 236

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 484,08236

Tavan Puan: 508,78998

Başarı Sıralaması : 12596

Kontenjan 2019 : 220+6

Yerleşen 2019 : 226

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 478,05947

Tavan Puan: 502,33432

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 12500

Kontenjan 2018 : 220+6

Yerleşen 2018 : 226

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.