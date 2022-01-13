2022 Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 401710015

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bakü-Azerbaycan ilinde bulunan Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 401710015 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Azerbaycan Tıp Üniversitesi , Yabancı , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bakü-Azerbaycan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 40 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 414,79025

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 428,32421

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 32061

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 401710015

ÜNİVERSİTE: Azerbaycan Tıp Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Bakü-Azerbaycan

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Yabancı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 414,79025

Tavan Puan: 428,32421

Başarı Sıralaması: 32061

Kontenjan 2021 – 2022 : 40

Yerleşen 2021 – 2022: 40

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 482,68803

Tavan Puan: 491,11572

Başarı Sıralaması: 27761

Kontenjan 2020: 40+0

Yerleşen 2020: 40

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 449,45637

Tavan Puan: 465,40914

Başarı Sıralaması : 30556

Kontenjan 2019 : 40+0

Yerleşen 2019 : 40

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 421,62089

Tavan Puan: 455,85975

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 39100

Kontenjan 2018 : 40+0

Yerleşen 2018 : 40

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.