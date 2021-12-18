2022 Bahçeşehir Üni. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510525
200510525 | Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200510525 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 4 kişidir. 2021 yılında Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 406,08631
Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 416,03519
Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 38577
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200510525
ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 406,08631
Tavan Puan: 416,03519
Başarı Sıralaması: 38577
Kontenjan 2021 – 2022 : 4
Yerleşen 2021 – 2022: 4
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 467,33502
Tavan Puan: 476,03205
Başarı Sıralaması: 39841
Kontenjan 2020: 6+0
Yerleşen 2020: 6
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 429,12094
Tavan Puan: 447,01790
Başarı Sıralaması : 43571
Kontenjan 2019 : 4+0
Yerleşen 2019 : 4
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 414,82456
Tavan Puan: 469,28663
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 42900
Kontenjan 2018 : 6+0
Yerleşen 2018 : 6
Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.