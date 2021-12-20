2022 Bahçeşehir Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200511505

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 200511505 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 18 kişidir. 2021 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 18 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 348,57728

Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Tavan Puan: 378,76108

Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 93580

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200511505

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 348,57728

Tavan Puan: 378,76108

Başarı Sıralaması: 93580

Kontenjan 2021 – 2022 : 18

Yerleşen 2021 – 2022: 18

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 386,58508

Tavan Puan: 431,08816

Başarı Sıralaması: 113451

Kontenjan 2020: 18+0

Yerleşen 2020: 18

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 323,15341

Tavan Puan: 388,54577

Başarı Sıralaması : 147185

Kontenjan 2019 : 25+0

Yerleşen 2019 : 25

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 312,78922

Tavan Puan: 409,38456

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 137000

Kontenjan 2018 : 25+0

Yerleşen 2018 : 25

Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.