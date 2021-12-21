2022 Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200511665
200511665 | Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 200511665 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Dijital Oyun Tasarımı Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dijital Oyun Tasarımı Bölümü kontenjanı 10 kişidir. 2021 yılında Dijital Oyun Tasarımı Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 426,94172
Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 475,06861
Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 23989
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200511665
ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 426,94172
Tavan Puan: 475,06861
Başarı Sıralaması: 23989
Kontenjan 2021 – 2022 : 10
Yerleşen 2021 – 2022: 10
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 475,71287
Tavan Puan: 495,73941
Başarı Sıralaması: 33186
Kontenjan 2020: 9+0
Yerleşen 2020: 9
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 445,94594
Tavan Puan: 460,42331
Başarı Sıralaması : 32691
Kontenjan 2019 : 7+0
Yerleşen 2019 : 7
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 418,18464
Tavan Puan: 462,95673
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 41000
Kontenjan 2018 : 7+0
Yerleşen 2018 : 7
Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.