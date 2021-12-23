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  4. 2022 Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200511038

2022 Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200511038

200511038 | Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200511038

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi   Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi   İşletme Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200511038 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , İşletme Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Mühendisliği Bölümü kontenjanı 27 kişidir. 2021 yılında İşletme Mühendisliği Bölümüne 27 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 341,91764

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 390,3086

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 101528

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200511038   

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 341,91764

Tavan Puan: 390,3086

Başarı Sıralaması: 101528

Kontenjan 2021 – 2022 : 27

Yerleşen 2021 – 2022: 27

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 401,22887

Tavan Puan: 470,05381

Başarı Sıralaması:  98483

Kontenjan 2020:  27+0

Yerleşen 2020: 27

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 337,19422

Tavan Puan: 426,87813

Başarı Sıralaması :  127146

Kontenjan 2019 :  34+0

Yerleşen 2019 : 34

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 363,66303

Tavan Puan: 405,26106

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  79400

Kontenjan 2018 :  12+0

Yerleşen 2018 : 12

taban-puan.jpg

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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