2022 Bahçeşehir Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200590143

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 200590143 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 7 kişidir. 2021 yılında Pilotaj (Yüksekokul) Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 468,12882

Bahçeşehir Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 485,10103

Bahçeşehir Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 6152

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200590143

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 468,12882

Tavan Puan: 485,10103

Başarı Sıralaması: 6152

Kontenjan 2021 – 2022 : 7

Yerleşen 2021 – 2022: 7

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 520,64445

Tavan Puan: 531,76994

Başarı Sıralaması: 5507

Kontenjan 2020: 6+0

Yerleşen 2020: 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 502,42825

Tavan Puan: 515,28898

Başarı Sıralaması : 6316

Kontenjan 2019 : 4+0

Yerleşen 2019 : 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

Bahçeşehir Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.