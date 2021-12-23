2022 Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510737

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200510737 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Yazılım Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölümü kontenjanı 28 kişidir. 2021 yılında Yazılım Mühendisliği Bölümüne 28 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 385,83847

Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 425,08452

Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 55560

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200510737

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 385,83847

Tavan Puan: 425,08452

Başarı Sıralaması: 55560

Kontenjan 2021 – 2022 : 28

Yerleşen 2021 – 2022: 28

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 444,05369

Tavan Puan: 471,71039

Başarı Sıralaması: 59760

Kontenjan 2020: 28+0

Yerleşen 2020: 28

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 387,70756

Tavan Puan: 463,90739

Başarı Sıralaması : 74708

Kontenjan 2019 : 38+0

Yerleşen 2019 : 38

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 357,69872

Tavan Puan: 419,09068

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 84700

Kontenjan 2018 : 38+0

Yerleşen 2018 : 38

Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.