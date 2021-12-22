Son dakika | AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan 'kademeli doğal gaz tarifesi' açıklamasıDolardaki düşüş devam edecek mi? ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın açıkladıYeni Eflatuncu ne demek, TDK'ya göre Yeni Eflatuncu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Başkent Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200611152Ali Rıza Y kimdir? | Görevine son mu verildi? | Aksaray'da matematik öğretmeni Ali Rıza Y son durum?O anlar saniye saniye kamerada! Vicdansız öğretmen öğrencisini sınıftan çıkarıp tekme tokat dövdü2022 Atılım Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210379Türkiye'de tepki çeken filmde oynamıştı! Dünyaca ünlü oyuncu Jack Hedley hayata gözlerini yumduİmbik ne demek, TDK'ya göre İmbik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?VaVa Cars Fatih Karagümrük 1 - 1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2022 Başkent Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200611152

2022 Başkent Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200611152

200611152 | Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Başkent Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200611152

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Başkent Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 200611152 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 31 kişidir. 2021 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 261,8319

Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 336,55522

Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 253118

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200611152   

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 261,8319

Tavan Puan: 336,55522

Başarı Sıralaması: 253118

Kontenjan 2021 – 2022 : 31

Yerleşen 2021 – 2022: 31

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,68532

Tavan Puan: 427,92260

Başarı Sıralaması:  200943

Kontenjan 2020:  27+0

Yerleşen 2020: 27

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 335,25325

Tavan Puan: 353,71770

Başarı Sıralaması :  129637

Kontenjan 2019 :  14+0

Yerleşen 2019 : 14

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,68232

Tavan Puan: 356,62597

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  118000

Kontenjan 2018 :  14+0

Yerleşen 2018 : 14

taban-puan.jpg

Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT