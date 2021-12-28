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  4. 2022 Başkent Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200612195

2022 Başkent Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200612195

200612195 | Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Başkent Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200612195

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Başkent Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 200612195 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 5 kişidir. 2021 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 387,24091

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Tavan Puan: 401,00598

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 54286

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200612195   

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 387,24091

Tavan Puan: 401,00598

Başarı Sıralaması: 54286

Kontenjan 2021 – 2022 : 5

Yerleşen 2021 – 2022: 5

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 452,9205

Tavan Puan: 458,49759

Başarı Sıralaması:  52038

Kontenjan 2020:  5+0

Yerleşen 2020: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 407,59905

Tavan Puan: 434,14636

Başarı Sıralaması :  58932

Kontenjan 2019 :  3+0

Yerleşen 2019 : 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 376,15399

Tavan Puan: 407,54720

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  69200

Kontenjan 2018 :  10+0

Yerleşen 2018 : 10

taban-puan.jpg

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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