2022 Başkent Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200612202
200612202 | Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 200612202 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi , Vakıf , Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 28 kişidir. 2021 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 28 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 291,98483
Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Tavan Puan: 330,06583
Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 179076
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200612202
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 291,98483
Tavan Puan: 330,06583
Başarı Sıralaması: 179076
Kontenjan 2021 – 2022 : 28
Yerleşen 2021 – 2022: 28
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 322,55798
Tavan Puan: 404,53618
Başarı Sıralaması: 204981
Kontenjan 2020: 23+0
Yerleşen 2020: 23
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 288,00846
Tavan Puan: 371,78205
Başarı Sıralaması : 216486
Kontenjan 2019 : 13+0
Yerleşen 2019 : 13
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 328,9647
Tavan Puan: 353,22663
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 115000
Kontenjan 2018 : 8+0
Yerleşen 2018 : 8
Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.