2022 Başkent Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200612202

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 200612202 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 28 kişidir. 2021 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 28 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 291,98483

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Tavan Puan: 330,06583

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 179076

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200612202

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 291,98483

Tavan Puan: 330,06583

Başarı Sıralaması: 179076

Kontenjan 2021 – 2022 : 28

Yerleşen 2021 – 2022: 28

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,55798

Tavan Puan: 404,53618

Başarı Sıralaması: 204981

Kontenjan 2020: 23+0

Yerleşen 2020: 23

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 288,00846

Tavan Puan: 371,78205

Başarı Sıralaması : 216486

Kontenjan 2019 : 13+0

Yerleşen 2019 : 13

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 328,9647

Tavan Puan: 353,22663

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 115000

Kontenjan 2018 : 8+0

Yerleşen 2018 : 8

Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.