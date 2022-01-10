2022 Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200610012
200610012 | Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 200610012 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi , Vakıf , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 48 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 48 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 395,7095
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 418,27067
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 47145
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200610012
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 395,7095
Tavan Puan: 418,27067
Başarı Sıralaması: 47145
Kontenjan 2021 – 2022 : 48
Yerleşen 2021 – 2022: 48
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 454,54229
Tavan Puan: 477,23894
Başarı Sıralaması: 50623
Kontenjan 2020: 48+0
Yerleşen 2020: 48
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 426,6906
Tavan Puan: 453,82263
Başarı Sıralaması : 45244
Kontenjan 2019 : 40+0
Yerleşen 2019 : 40
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 427,87256
Tavan Puan: 450,68324
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 35500
Kontenjan 2018 : 40+0
Yerleşen 2018 : 40
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.