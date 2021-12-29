CHP'ye yakın isim Fatih Altaylı'dan "Tayyip beyin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığını şimdiden kutlayalım" açıklaması!Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Alanyaspor – Mardin 1969 maçı canlı izle | Alanyaspor – Mardin 1969 maçı A Spor canlı yayın izleYılbaşında neden çam ağacı süslenir? Çam ağacı süslemesi nasıl yapılır?Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa eşi tarafından terk edildi! Gözler Melisa Döngel'e çevrildi!Akronim ne demek, TDK'ya göre Akronim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200710717Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG’li terörist öldürüldüMilyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren uygulama zorunlu oldu! Psikoteknik belgesi olmayanlara bin 606 TL ceza kesilecek! 1 Ocak'ta başlıyor!Bu defa oku Eros attı! Mete Gazoz'un sevgilisini görenler hayran kaldı! Güzelliğiyle büyüledi!OnlyFans Gizem Bağdaçiçek kimdir? Nereli, kaç yaşında, olayı ne? İşte, Gizem Bağdaçiçek'in biyografisi...
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2022 Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200611425

2022 Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200611425

200611425 | Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200611425

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Başkent Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200611425 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 10 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 386,60503

Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 397,57573

Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 54857

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200611425   

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 386,60503

Tavan Puan: 397,57573

Başarı Sıralaması: 54857

Kontenjan 2021 – 2022 : 10

Yerleşen 2021 – 2022: 10

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 451,26266

Tavan Puan: 471,92493

Başarı Sıralaması:  53457

Kontenjan 2020:  10+0

Yerleşen 2020: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 419,77017

Tavan Puan: 433,05495

Başarı Sıralaması :  49959

Kontenjan 2019 :  7+0

Yerleşen 2019 : 7

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 411,9451

Tavan Puan: 425,86244

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  44600

Kontenjan 2018 :  7+0

Yerleşen 2018 : 7

taban-puan.jpg

Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT