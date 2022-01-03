2022 Başkent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200690441

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200690441 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , İnşaat Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 10 kişidir. 2021 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 324,40762

Başkent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 354,86166

Başkent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 124195

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200690441

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 324,40762

Tavan Puan: 354,86166

Başarı Sıralaması: 124195

Kontenjan 2021 – 2022 : 10

Yerleşen 2021 – 2022: 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 389,377

Tavan Puan: 407,06741

Başarı Sıralaması: 110470

Kontenjan 2020: 10+0

Yerleşen 2020: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 352,99481

Tavan Puan: 395,50267

Başarı Sıralaması : 108056

Kontenjan 2019 : 10+0

Yerleşen 2019 : 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

Başkent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.