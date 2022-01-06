Spor Toto 1. Lig: Altınordu – Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Ahmet Zeki Üçok kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ahmet Zeki Üçok'un biyografisi2022 Doğuş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201211198Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor – Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Göğüslerini küçülten Günay Musayeva'nın cesur pozları nefes kesti! "Yılın ilk olay pozları"Mezbele ne demek, TDK'ya göre Mezbele kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?BMW'den araba alırken yaşanan renk kararsızlığına son! Bu araç istediğiniz renge bürünüyor!Arka Sokaklar bu hafta var mı, yok mu? Arka Sokaklar 7 Ocak 2022 Cuma neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?2022 Başkent Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200612053Ahat Andican kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ahat Andican'ın biyografisi
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2022 Başkent Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200612053

2022 Başkent Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200612053

200612053 | Başkent Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Başkent Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200612053

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Başkent Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Başkent Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Odyoloji (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 200612053 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , Odyoloji (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Odyoloji (Fakülte) Bölümü kontenjanı 6 kişidir. 2021 yılında Odyoloji (Fakülte) Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 267,57362

Başkent Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 303,71998

Başkent Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 236398

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200612053   

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 267,57362

Tavan Puan: 303,71998

Başarı Sıralaması: 236398

Kontenjan 2021 – 2022 : 6

Yerleşen 2021 – 2022: 6

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 409,83183

Tavan Puan: 426,13192

Başarı Sıralaması:  90304

Kontenjan 2020:  6+0

Yerleşen 2020: 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 407,1278

Tavan Puan: 422,13179

Başarı Sıralaması :  59282

Kontenjan 2019 :  4+0

Yerleşen 2019 : 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 403,55448

Tavan Puan: 423,05055

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  49900

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

taban-puan.jpg

Başkent Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT