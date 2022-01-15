2022 Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200611488
200611488 | Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 200611488 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 13 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 471,85303
Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 492,87089
Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 5247
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200611488
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 471,85303
Tavan Puan: 492,87089
Başarı Sıralaması: 5247
Kontenjan 2021 – 2022 : 13
Yerleşen 2021 – 2022: 13
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 524,60813
Tavan Puan: 536,72977
Başarı Sıralaması: 4262
Kontenjan 2020: 13+0
Yerleşen 2020: 13
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 513,79334
Tavan Puan: 519,96621
Başarı Sıralaması : 3557
Kontenjan 2019 : 8+0
Yerleşen 2019 : 8
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 509,99758
Tavan Puan: 518,31665
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 3750
Kontenjan 2018 : 8+0
Yerleşen 2018 : 8
Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.