2022 Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200690357
200690357 | Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 200690357 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 32 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 422,72649
Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 460,78762
Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 26648
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200690357
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 422,72649
Tavan Puan: 460,78762
Başarı Sıralaması: 26648
Kontenjan 2021 – 2022 : 32
Yerleşen 2021 – 2022: 32
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 485,43697
Tavan Puan: 517,77702
Başarı Sıralaması: 25654
Kontenjan 2020: 32+0
Yerleşen 2020: 32
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 462,06574
Tavan Puan: 493,17194
Başarı Sıralaması : 23223
Kontenjan 2019 : 20+0
Yerleşen 2019 : 20
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 456,33761
Tavan Puan: 486,66892
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 21300
Kontenjan 2018 : 20+0
Yerleşen 2018 : 20
Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.