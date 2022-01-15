2022 Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200690357

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 200690357 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 32 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 422,72649

Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 460,78762

Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 26648

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200690357

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 422,72649

Tavan Puan: 460,78762

Başarı Sıralaması: 26648

Kontenjan 2021 – 2022 : 32

Yerleşen 2021 – 2022: 32

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 485,43697

Tavan Puan: 517,77702

Başarı Sıralaması: 25654

Kontenjan 2020: 32+0

Yerleşen 2020: 32

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 462,06574

Tavan Puan: 493,17194

Başarı Sıralaması : 23223

Kontenjan 2019 : 20+0

Yerleşen 2019 : 20

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 456,33761

Tavan Puan: 486,66892

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 21300

Kontenjan 2018 : 20+0

Yerleşen 2018 : 20

Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.