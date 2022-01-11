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2022 Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200712564

200712564 | Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200712564

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Beykent Üniversitesi   Diş Hekimliği Fakültesi   Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 200712564 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykent Üniversitesi , Vakıf , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 16 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 16 kişi yerleşmiştir.

Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 393,7577

Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 403,66395

Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 48770

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200712564   

ÜNİVERSİTE: Beykent Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 393,7577

Tavan Puan: 403,66395

Başarı Sıralaması: 48770

Kontenjan 2021 – 2022 : 16

Yerleşen 2021 – 2022: 16

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 462,70168

Tavan Puan: 472,70848

Başarı Sıralaması:  43706

Kontenjan 2020:  16+0

Yerleşen 2020: 16

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 418,33918

Tavan Puan: 435,70092

Başarı Sıralaması :  51004

Kontenjan 2019 :  18+0

Yerleşen 2019 : 18

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 395,86169

Tavan Puan: 422,22710

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  54900

Kontenjan 2018 :  14+0

Yerleşen 2018 : 14

taban-puan.jpg

Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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