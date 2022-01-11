2022 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200910027

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 200910027 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 18 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 18 kişi yerleşmiştir.

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 476,15769

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 495,18266

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 4353

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200910027

ÜNİVERSİTE: Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 476,15769

Tavan Puan: 495,18266

Başarı Sıralaması: 4353

Kontenjan 2021 – 2022 : 18

Yerleşen 2021 – 2022: 18

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 525,4855

Tavan Puan: 534,38083

Başarı Sıralaması: 4002

Kontenjan 2020: 19+0

Yerleşen 2020: 19

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 516,61848

Tavan Puan: 538,86114

Başarı Sıralaması : 3033

Kontenjan 2019 : 11+0

Yerleşen 2019 : 11

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 510,69421

Tavan Puan: 534,06332

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 3620

Kontenjan 2018 : 25+0

Yerleşen 2018 : 25

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.