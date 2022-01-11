2022 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200910036
200910036 | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 200910036 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 102 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 102 kişi yerleşmiştir.
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 431,38091
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 471,29736
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 21215
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200910036
ÜNİVERSİTE: Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 431,38091
Tavan Puan: 471,29736
Başarı Sıralaması: 21215
Kontenjan 2021 – 2022 : 102
Yerleşen 2021 – 2022: 102
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 498,39647
Tavan Puan: 525,20391
Başarı Sıralaması: 16746
Kontenjan 2020: 101+0
Yerleşen 2020: 101
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 478,73234
Tavan Puan: 505,05001
Başarı Sıralaması : 14857
Kontenjan 2019 : 79+0
Yerleşen 2019 : 79
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 484,52655
Tavan Puan: 508,63455
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 10300
Kontenjan 2018 : 35+0
Yerleşen 2018 : 35
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.