2022 Boğaziçi Üni. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban, Tavan Puan (Lisans) | 102210011

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 102210011 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Boğaziçi Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 40 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 374,25458

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 425,95981

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 66418

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102210011

ÜNİVERSİTE: Boğaziçi Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 374,25458

Tavan Puan: 425,95981

Başarı Sıralaması: 66418

Kontenjan 2021 – 2022 : 40

Yerleşen 2021 – 2022: 40

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 431,38684

Tavan Puan: 466,82857

Başarı Sıralaması: 70775

Kontenjan 2020: 40+1

Yerleşen 2020: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 377,56607

Tavan Puan: 419,73240

Başarı Sıralaması : 83479

Kontenjan 2019 : 50+2

Yerleşen 2019 : 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 353,40327

Tavan Puan: 423,07164

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 88600

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.