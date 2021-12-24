2022 Boğaziçi Üni. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban, Tavan Puan (Lisans) | 102210011
102210011 | Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 102210011 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Boğaziçi Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 40 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 374,25458
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 425,95981
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 66418
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102210011
ÜNİVERSİTE: Boğaziçi Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 374,25458
Tavan Puan: 425,95981
Başarı Sıralaması: 66418
Kontenjan 2021 – 2022 : 40
Yerleşen 2021 – 2022: 40
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 431,38684
Tavan Puan: 466,82857
Başarı Sıralaması: 70775
Kontenjan 2020: 40+1
Yerleşen 2020: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 377,56607
Tavan Puan: 419,73240
Başarı Sıralaması : 83479
Kontenjan 2019 : 50+2
Yerleşen 2019 : 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 353,40327
Tavan Puan: 423,07164
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 88600
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.