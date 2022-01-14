2022 Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102210126

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü tercih kod numarası 102210126 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Boğaziçi Üniversitesi , Devlet , Fizik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Bölümü kontenjanı 65 kişidir. 2021 yılında Fizik Bölümüne 65 kişi yerleşmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Taban Puanı: 453,5752

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Tavan Puan: 509,62335

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Başarı Sıralaması: 10583

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102210126

ÜNİVERSİTE: Boğaziçi Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 453,5752

Tavan Puan: 509,62335

Başarı Sıralaması: 10583

Kontenjan 2021 – 2022 : 65

Yerleşen 2021 – 2022: 65

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 504,30059

Tavan Puan: 552,70315

Başarı Sıralaması: 13143

Kontenjan 2020: 60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 476,64398

Tavan Puan: 550,73709

Başarı Sıralaması : 15835

Kontenjan 2019 : 60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 463,80135

Tavan Puan: 521,91321

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 18100

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 52

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.