2022 Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102210126
102210126 | Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü tercih kod numarası 102210126 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Boğaziçi Üniversitesi , Devlet , Fizik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Bölümü kontenjanı 65 kişidir. 2021 yılında Fizik Bölümüne 65 kişi yerleşmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Taban Puanı: 453,5752
Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Tavan Puan: 509,62335
Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Başarı Sıralaması: 10583
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102210126
ÜNİVERSİTE: Boğaziçi Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 453,5752
Tavan Puan: 509,62335
Başarı Sıralaması: 10583
Kontenjan 2021 – 2022 : 65
Yerleşen 2021 – 2022: 65
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 504,30059
Tavan Puan: 552,70315
Başarı Sıralaması: 13143
Kontenjan 2020: 60+2
Yerleşen 2020: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 476,64398
Tavan Puan: 550,73709
Başarı Sıralaması : 15835
Kontenjan 2019 : 60+2
Yerleşen 2019 : 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 463,80135
Tavan Puan: 521,91321
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 18100
Kontenjan 2018 : 50+2
Yerleşen 2018 : 52
Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.