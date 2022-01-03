2022 Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102210038
102210038 | Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 102210038 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Boğaziçi Üniversitesi , Devlet , Fizik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20 kişidir. 2021 yılında Fizik Öğretmenliği Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 385,87696
Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 409,03701
Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 55518
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102210038
ÜNİVERSİTE: Boğaziçi Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 385,87696
Tavan Puan: 409,03701
Başarı Sıralaması: 55518
Kontenjan 2021 – 2022 : 20
Yerleşen 2021 – 2022: 20
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 449,31577
Tavan Puan: 485,74027
Başarı Sıralaması: 55147
Kontenjan 2020: 20+1
Yerleşen 2020: 21
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 398,1568
Tavan Puan: 435,67327
Başarı Sıralaması : 66104
Kontenjan 2019 : 20+1
Yerleşen 2019 : 21
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 384,28151
Tavan Puan: 414,27144
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 63000
Kontenjan 2018 : 20+1
Yerleşen 2018 : 21
Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.