2022 Boğaziçi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102210065

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 102210065 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Boğaziçi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Boğaziçi Üniversitesi , Devlet , Kimya Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20 kişidir. 2021 yılında Kimya Öğretmenliği Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 369,14209

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 395,19373

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 71499

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102210065

ÜNİVERSİTE: Boğaziçi Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 369,14209

Tavan Puan: 395,19373

Başarı Sıralaması: 71499

Kontenjan 2021 – 2022 : 20

Yerleşen 2021 – 2022: 20

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 443,19702

Tavan Puan: 471,32309

Başarı Sıralaması: 60495

Kontenjan 2020: 20+1

Yerleşen 2020: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 396,86881

Tavan Puan: 441,59914

Başarı Sıralaması : 67152

Kontenjan 2019 : 20+1

Yerleşen 2019 : 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 375,93905

Tavan Puan: 424,74586

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 69400

Kontenjan 2018 : 20+1

Yerleşen 2018 : 21

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.