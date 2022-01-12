2022 Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102210153

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 102210153 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Boğaziçi Üniversitesi , Devlet , Matematik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 65 kişidir. 2021 yılında Matematik Bölümüne 65 kişi yerleşmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 455,88791

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 519,94799

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 9765

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102210153

ÜNİVERSİTE: Boğaziçi Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 455,88791

Tavan Puan: 519,94799

Başarı Sıralaması: 9765

Kontenjan 2021 – 2022 : 65

Yerleşen 2021 – 2022: 65

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 505,45742

Tavan Puan: 536,88108

Başarı Sıralaması: 12451

Kontenjan 2020: 60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 479,5282

Tavan Puan: 532,84719

Başarı Sıralaması : 14512

Kontenjan 2019 : 60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 469,47321

Tavan Puan: 532,97248

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 15700

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 52

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.