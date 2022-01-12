2022 Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102210153
102210153 | Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 102210153 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Boğaziçi Üniversitesi , Devlet , Matematik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 65 kişidir. 2021 yılında Matematik Bölümüne 65 kişi yerleşmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 455,88791
Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 519,94799
Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 9765
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102210153
ÜNİVERSİTE: Boğaziçi Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 455,88791
Tavan Puan: 519,94799
Başarı Sıralaması: 9765
Kontenjan 2021 – 2022 : 65
Yerleşen 2021 – 2022: 65
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 505,45742
Tavan Puan: 536,88108
Başarı Sıralaması: 12451
Kontenjan 2020: 60+2
Yerleşen 2020: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 479,5282
Tavan Puan: 532,84719
Başarı Sıralaması : 14512
Kontenjan 2019 : 60+2
Yerleşen 2019 : 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 469,47321
Tavan Puan: 532,97248
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 15700
Kontenjan 2018 : 50+2
Yerleşen 2018 : 52
Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.