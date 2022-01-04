2022 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 100110645

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 100110645 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 70 kişi yerleşmiştir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 356,84606

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 385,10383

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 84230

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100110645

ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Bolu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 356,84606

Tavan Puan: 385,10383

Başarı Sıralaması: 84230

Kontenjan 2021 – 2022 : 70

Yerleşen 2021 – 2022: 70

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 407,26369

Tavan Puan: 426,51082

Başarı Sıralaması: 92684

Kontenjan 2020: 70+2

Yerleşen 2020: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 350,55798

Tavan Puan: 393,46350

Başarı Sıralaması : 110804

Kontenjan 2019 : 70+2

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 327,77796

Tavan Puan: 392,33801

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 116000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.