2022 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 100110645
100110645 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bolu ilimizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 100110645 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 70 kişi yerleşmiştir.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 356,84606
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 385,10383
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 84230
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100110645
ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Bolu
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 356,84606
Tavan Puan: 385,10383
Başarı Sıralaması: 84230
Kontenjan 2021 – 2022 : 70
Yerleşen 2021 – 2022: 70
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 407,26369
Tavan Puan: 426,51082
Başarı Sıralaması: 92684
Kontenjan 2020: 70+2
Yerleşen 2020: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 350,55798
Tavan Puan: 393,46350
Başarı Sıralaması : 110804
Kontenjan 2019 : 70+2
Yerleşen 2019 : 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 327,77796
Tavan Puan: 392,33801
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 116000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.