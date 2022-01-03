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  4. 2022 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100110257

2022 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100110257

100110257 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bolu ilimizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100110257

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu  ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 100110257 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 170 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 170 kişi yerleşmiştir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 440,15376

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 460,94045

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 16464

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100110257   

ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Bolu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 440,15376

Tavan Puan: 460,94045

Başarı Sıralaması: 16464

Kontenjan 2021 – 2022 : 170

Yerleşen 2021 – 2022: 170

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 501,07403

Tavan Puan: 520,76383

Başarı Sıralaması:  15036

Kontenjan 2020:  160+4

Yerleşen 2020: 164

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 481,05518

Tavan Puan: 493,87858

Başarı Sıralaması :  13873

Kontenjan 2019 :  150+4

Yerleşen 2019 : 154

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 476,00967

Tavan Puan: 493,39023

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  13300

Kontenjan 2018 :  140+4

Yerleşen 2018 : 144

taban-puan.jpg

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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