2022 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100110257
100110257 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bolu ilimizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 100110257 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 170 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 170 kişi yerleşmiştir.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 440,15376
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 460,94045
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 16464
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100110257
ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Bolu
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 440,15376
Tavan Puan: 460,94045
Başarı Sıralaması: 16464
Kontenjan 2021 – 2022 : 170
Yerleşen 2021 – 2022: 170
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 501,07403
Tavan Puan: 520,76383
Başarı Sıralaması: 15036
Kontenjan 2020: 160+4
Yerleşen 2020: 164
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 481,05518
Tavan Puan: 493,87858
Başarı Sıralaması : 13873
Kontenjan 2019 : 150+4
Yerleşen 2019 : 154
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 476,00967
Tavan Puan: 493,39023
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 13300
Kontenjan 2018 : 140+4
Yerleşen 2018 : 144
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.