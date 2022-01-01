2022 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 107330186

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 107330186 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü , Bucak Sağlık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 281,58611

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 288,50607

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 201427

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107330186

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: Bucak Sağlık Yüksekokulu

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 281,58611

Tavan Puan: 288,50607

Başarı Sıralaması: 201427

Kontenjan 2021 – 2022 : 60

Yerleşen 2021 – 2022: 60

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,80106

Tavan Puan: 335,45169

Başarı Sıralaması: 204520

Kontenjan 2020: 60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 289,6126

Tavan Puan: 301,57038

Başarı Sıralaması : 212582

Kontenjan 2019 : 60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,81001

Tavan Puan: 290,51077

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 211000

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 41

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.