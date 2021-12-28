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  4. 2022 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107310119

2022 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107310119

107310119 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Burdur ilimizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107310119

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur  ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Veteriner Fakültesi   Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 107310119 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi , Devlet , Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 100 kişidir. 2021 yılında Veterinerlik Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 342,59889

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Tavan Puan: 379,11145

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 100730

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107310119   

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 342,59889

Tavan Puan: 379,11145

Başarı Sıralaması: 100730

Kontenjan 2021 – 2022 : 100

Yerleşen 2021 – 2022: 100

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 391,35698

Tavan Puan: 439,79594

Başarı Sıralaması:  108330

Kontenjan 2020:  100+3

Yerleşen 2020: 103

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 341,35269

Tavan Puan: 406,10248

Başarı Sıralaması :  121697

Kontenjan 2019 :  100+3

Yerleşen 2019 : 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,96717

Tavan Puan: 367,70281

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  131000

Kontenjan 2018 :  100+3

Yerleşen 2018 : 103

taban-puan.jpg

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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