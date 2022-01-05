2022 Bursa Uludağ Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109710321
109710321 | Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 109710321 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 80 kişi yerleşmiştir.
Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 373,584
Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 398,21934
Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 67088
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109710321
ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 373,584
Tavan Puan: 398,21934
Başarı Sıralaması: 67088
Kontenjan 2021 – 2022 : 80
Yerleşen 2021 – 2022: 80
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 437,76124
Tavan Puan: 474,17399
Başarı Sıralaması: 65269
Kontenjan 2020: 80+2
Yerleşen 2020: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 399,73279
Tavan Puan: 440,77781
Başarı Sıralaması : 64901
Kontenjan 2019 : 80+2
Yerleşen 2019 : 82
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 390,52753
Tavan Puan: 440,84456
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 58600
Kontenjan 2018 : 70+2
Yerleşen 2018 : 72
Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.