2022 Bursa Uludağ Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 109710481

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 109710481 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 40 kişidir. 2021 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 378,96585

Bursa Uludağ Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 413,50647

Bursa Uludağ Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 61943

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109710481

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 378,96585

Tavan Puan: 413,50647

Başarı Sıralaması: 61943

Kontenjan 2021 – 2022 : 40

Yerleşen 2021 – 2022: 40

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 447,83864

Tavan Puan: 471,81843

Başarı Sıralaması: 56425

Kontenjan 2020: 40+1

Yerleşen 2020: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 401,88689

Tavan Puan: 442,60084

Başarı Sıralaması : 63212

Kontenjan 2019 : 40+1

Yerleşen 2019 : 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 372,49657

Tavan Puan: 441,80155

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 72000

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 41

Bursa Uludağ Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.