2022 Bursa Uludağ Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 109710481
109710481 | Bursa Uludağ Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 109710481 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bursa Uludağ Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 40 kişidir. 2021 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.
Bursa Uludağ Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 378,96585
Bursa Uludağ Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 413,50647
Bursa Uludağ Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 61943
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109710481
ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 378,96585
Tavan Puan: 413,50647
Başarı Sıralaması: 61943
Kontenjan 2021 – 2022 : 40
Yerleşen 2021 – 2022: 40
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 447,83864
Tavan Puan: 471,81843
Başarı Sıralaması: 56425
Kontenjan 2020: 40+1
Yerleşen 2020: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 401,88689
Tavan Puan: 442,60084
Başarı Sıralaması : 63212
Kontenjan 2019 : 40+1
Yerleşen 2019 : 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 372,49657
Tavan Puan: 441,80155
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 72000
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 41
Bursa Uludağ Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.